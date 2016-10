hr2 15:37 bis 17:00 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Albinoni: Adagio für Streicher und Orgel g-Moll (Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung: Iona Brown)<ek><bk>Saint-Saëns: Valse Caprice für Violine und Orchester op. 52 Nr. 6 (Renaud Capuçon; Deutsche Kammerphilharmonie, Leitung: Daniel Harding)<ek><bk>Mozart: Sinfonie Es-Dur KV 543 (Scottish Chamber Orchestra, Leitung: Charles Mackerras)<ek><bk>Suppé: Ouvertüre zur Operette "Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien" (Wiener Philharmoniker, Leitung: John Eliot Gardiner)<ek><bk>Liszt: Konzertparaphrase über die Polonaise aus der Oper "Eugen Onegin" (Jean-Yves Thibaudet, Klavier)<ek><bk>Beethoven: Trio D-Dur op. 9 Nr. 2 (Trio Zimmermann)<ek><bk>Grieg: 1. Peer-Gynt-Suite (hr-Sinfonieorchester, Leitung: Roberto Paternostro)<ek>. In Google-Kalender eintragen