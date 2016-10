hr2 06:05 bis 07:30 Sonstiges Geistliche Musik Glocken der kath. Kirche St. Joseph in Großentaft, Kreis Fulda Merken <bk>Krieger: "Auff ein Ernte-Fest" (Jan Kobow, Tenor; United Continuo Ensemble)<ek><bk>Dubois: Toccata für Orgel (Ben van Oosten)<ek><bk>Händel: Anthem "I will magnify thee" (Lynn Dawson, Sopran; Ian Partridge, Tenor; The Sixteen Choir and Orchestra, Leitung: Harry Christophers)<ek><bk>Schmügel: Ouvertüre und Fuge B-Dur (Frank Dittmer, Orgel)<ek><bk>Mendelssohn: Hymne op. 96 (Monica Groop, Alt; Kammerchor Stuttgart; Deutsche Kammerphilharmonie, Leitung: Frieder Bernius)<ek><bk>J.S. Bach: Kantate BWV 56 "Ich will den Kreuzstab gerne tragen" (Gotthold Schwarz, Bass; Thomanerchor Leipzig; La Stagione Frankfurt, Leitung: Michael Schneider) In Google-Kalender eintragen