Kabel1 Doku 01:10 bis 01:55 Dokumentation Mord im Paradies Lauf ins Verderben USA 2013 2016-09-28 22:00 16:9 HDTV Merken Sara und ihr Mann Cheshire genießen ihre Reise auf einer Luxusyacht, an deren Ende die Hochzeit der beiden steht. Sara ist im sechsten Monat schwanger. Während einer Pause auf Land geht Sara eine Runde joggen. Wenig später ruft sie verzweifelt ihren Mann an und erzählt ihr, dass sie schwer verletzt ist und entführt wurde. Es gelingt ihr, den Kidnapper zu beschreiben, bevor die Verbindung abbricht ... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Murder in Paradise