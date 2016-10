NDR Info 06:30 bis 07:00 Sonstiges Die Reportage Cappuccino statt Röstfein. Als die Westmark in den Osten kam 2016-10-02 17:30 Merken Als die Westmark kam, am 1. Juli 1990, begann das letzte Kapitel in der Geschichte der DDR. Drei denkwürdige Monate in einem Land, das nach und nach aufhörte zu funktionieren. Westwaren verdrängten Ostwaren. Gebrauchtwagenhändler, Schnäppchenjäger und Glücksritter prägten das Leben im Land zwischen Elbe und Oder. Alte DDR-Waren und DDR-Werte wanderten auf den Müll. Der Westbürger Ocke Bandixen war damals 19 Jahre alt und gerade erst mit der Schule fertig. Er verbrachte diese drei Monate in einer Kirchengemeinde in Demmin, half bei Zeltlagern und Jugendgruppen, wurde weitergereicht und freundete sich an mit vielen Menschen in Vorpommern. Wie schmeckt ein Cappuccino? Wohin mit alten Parteisymbolen? Er erlebte eine Zeit voller Umbrüche, Hoffnungen und Überforderungen für seine neuen Freunde. Mehr als 25 Jahre später reist Bandixen noch einmal nach Demmin und trifft einige seiner Freunde von damals wieder. Wie blicken sie zurück? Was ist geblieben von Aufbruch, Hoffnungen und Befürchtungen? In Google-Kalender eintragen