kabel eins 18:15 bis 20:15 Dokumentation Auf die Plätze! Fertig! Weg! Mallorca / Sardinien / England D 2015 16:9 HDTV Merken Der Musical-Darsteller und Michael Jackson-Imitator Sascha (42) träumt zusammen mit seiner Frau Ganna (33) davon, auf Mallorca eine Musical-Schule aufzumachen. Für Frank (25) aus Bad Homburg geht's um die Wurst: Er will auf der italienischen Insel Sardinien mit einem Imbiss-Mobil unbedingt deutsche Bratwürste grillen und verkaufen. Und Mirna (27) will in der beschaulichen englischen Kleinstadt Northwich einen Musik-Pub eröffnen. Der Musical-Darsteller und Michael Jackson-Imitator Sascha (42) will zusammen mit seiner Frau Ganna (33) auf Mallorca eine Musical-Schule aufmachen. Da er in der Künstler-Szene gut vernetzt ist, gelingt es ihm sogar, den "König von Mallorca" Jürgen Drews für seine Idee zu begeistern. Doch reichen gute Kontakte aus, um das aufwendige und ambitionierte Projekt auf die Beine zu stellen? Für Frank (25) aus Bad Homburg geht's um die Wurst: Er will auf der italienischen Insel Sardinien mit einem Imbiss-Mobil unbedingt deutsche Bratwürste grillen und verkaufen. Aber schon der Preis, den der deutsche Metzger in Cagliari als Zulieferer aufruft, bringt Selfmade-Griller Frank ins Schwitzen. Und: Schon bei ihrem ersten Besuch vor vielen Jahren hat sich Mirna (27) ins englische Northwich verliebt. Nun will sie für immer dort leben - und in der beschaulichen Kleinstadt einen Musik-Pub eröffnen. Ihre Begeisterung ist riesig! Aber damit Mirna nicht Hals über Kopf ins Unglück rennt, kommt Mutter Martina (58) kurzerhand mit. Sie ist die "Stimme der Vernunft" und weiß, was ein Business-Plan ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Johann Lafer, Lea-Sophie Cramer Originaltitel: Auf die Plätze! Fertig! Weg!