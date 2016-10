Bayern 4 19:05 bis 21:00 Sonstiges Konzertabend Merken <bk>Giuseppe Verdi: "Les quatre saisons", L'autunno aus dem 3. Akt (Leitung: Roberto Abbado)<ek><bk>Joseph Haydn: Aus "Der Herbst" Hob. XXI/3 (Priska Eser, Sopran; Bernhard Schneider, Tenor; Matthias Ettmayr, Bass; Chor des Bayerischen Rundfunks; Leitung: Howard Arman)<ek><bk>Johann Strauß: "Wein, Weib und Gesang" op. 33 (Leitung: Marcello Viotti)<ek><bk>Edmund Eysler: "Der lachende Eheman", Weinlied (Jerry Hadley, Tenor; Leitung: Richard Bonynge)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Klarinettenkonzert A-Dur KV 622 (Christopher Corbett, Klarinette; Leitung: Peter Gülke)<ek><bk>Peter Hope: "Hollywood Concerto" (Peter Rostal, Paul Schaefer, Klavier; Leitung: Jan Stulen)<ek><bk>George Gershwin: "An American in Paris" (Leitung: Skitch Henderson)<ek>. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Münchner Rundfunkorchester