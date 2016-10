Bayern 4 13:05 bis 15:00 Sonstiges Après-midi Merken <bk>Joseph Raff: Sinfonie Nr. 10 f-Moll (Radio-Sinfonieorchester Basel, Leitung: Francis Travis)<ek><bk>Peter Tschaikowski: "Die Jahreszeiten", Herbstlied d-Moll op. 37b (Khatia Buniatishvili, Klavier)<ek><bk>Johann Strauß: "Ernte-Tänze" op. 46 (Staatliche Philharmonie Ko?ice, Leitung: Alfred Walter)<ek><bk>Wencheng Lü: "Autumn moon on a calm lake" (Lang Lang, Klavier)<ek><bk>Enjott Schneider: "Herbstmilch", Orchestersuite (Tonkünstler-Orchester, Leitung: Alondra de la Parra)<ek><bk>William Grant Still: "Wood notes" (Fort Smith Symphony, Leitung: John Jeter)<ek><bk>Robert Schumann: "Waldszenen" op. 82 (Maria João Pires, Klavier)<ek><bk>Antonio Vivaldi: Violinkonzert F-Dur op. 8 Nr. 3 (Gil Shaham, Violine; Orpheus Chamber Orchestra)<ek>. In Google-Kalender eintragen