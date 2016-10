DR Kultur 00:05 bis 01:00 Sonstiges "Wirtschaftskomödie. Die Kontrakte des Kaufmanns" Merken Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich seit 2008 immer weiter fort geschrieben und Elfriede Jelinek hat sie schreibend begleitet. 2015 hat sie ihre Texte zur ökonomischen Krise aus den Jahren 2007-2014 in dem Hörspielprojekt "Wirtschaftskomödie" zusammengefasst, darunter auch "Die Kontrakte des Kaufmanns". Die Stücke enthüllen die Krise einer Gesellschaft, die sich in ein System von Gier, Geld und Schuld verstrickt hat und dies nicht sehen will. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Hans Kremer, Wolfgang Pregler, Johannes Silberschneider, Götz Schulte, Wiebke Puls, Elfriede Jelinek Regie: Leonhard Koppelmann