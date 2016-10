DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Musikfeuilleton Kunst trotz(t) Krise. Kulturleben in Griechenland Merken Der Schuldenberg, Korruption, die Auswirkungen des dritten Sparpakets, dazu die dramatische Situation der Flüchtlinge - all das stellt Griechenland vor enorme Herausforderungen. Resignation, Verunsicherung und Angst machen sich unter den Menschen breit. Wie leben Künstler in solchen Krisenzeiten? Wie reagieren Kulturschaffende auf diese Situation? Welche Rolle spielen Kunst und Kultur in der griechischen Gesellschaft? Auf der Suche nach Antworten ist Eva Schramm nach Athen gefahren und hat dort mit griechischen Musikern, Künstlern und Kulturschaffenden gesprochen. In Google-Kalender eintragen