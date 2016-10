DR Kultur 18:30 bis 20:00 Sonstiges "Ein guter Mensch" Merken Gilles Jean arbeitet in einer der großen Anwaltskanzleien von Montréal, er ist reich und weit entfernt davon, ein guter Mensch zu sein. Als der Sohn seines Jugendfreundes Bruno beim Spielen von einem Apfelbaum stürzt, die Rettung zu spät kommt und der Junge ins Koma fällt, wollen die Eltern das Ambulanz-Unternehmen verklagen, das von Gilles Kanzlei vertreten wird. Gilles gerät in einen Gewissenskonflikt. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Matthias Bundschuh, Bijan Zamani, Bärbel Röhl, Lou Zöllkau, Rudolf Kowalski, Guido Lambrecht, Steffen Moratz Regie: Steffen Moratz Musik: Daniel Dickmeis