puls 4 13:15 bis 15:05 Komödie Mama Mia - Nur keine Panik D 1984 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Weil ihr Mann, Krimi-Autor Bert, die Abende lieber mit Milieu- und Mädchenstudien in den Kneipen verbringt, reicht Conny die Scheidung ein und zieht mit den beiden Kindern von Berlin nach München. Dort verwechselt sie den neuen Lehrer ihrer Tochter mit dem renovierenden Schreiner, was dem Lehrer ganz recht ist, hat er doch so reichlich Gelegenheit, Connys Gesellschaft zu genießen. Inzwischen hat jedoch auch Bert erkannt, wie gut es ist, ein trautes Heim zu haben. Er kommt nach München, um Conny zurück zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Uschi Glas (Conny Leitner) Thomas Gottschalk (Frank Müller) Helmut Fischer (Bert Leitner) Erni Singerl (Maxi) Karl Obermair (Meisinger) Lilo Molina (Nicole Leitner) Corinna Genest (Fräulein Sauer) Originaltitel: Mama mia - Nur keine Panik Regie: Dieter Pröttel Drehbuch: Birte Pröttel, Erich Tomek, Julia Fürsich Kamera: Franz X. Lederle Musik: Bernie Paul, Todd Canedy Altersempfehlung: ab 6