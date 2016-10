Deutschlandfunk 20:05 bis 21:00 Sonstiges Freistil Achtzig mal Watschlaff. Ein Heldenspektakel für Václav Havel Merken Ein Schauspieler steht auf einer Bühne und gibt zum 80. Mal den Watschlaff. Vor ausverkauftem Haus. Und wir sind dabei: ein Heldenepos über Václav Havel. Tschechischer Schriftsteller, notorischer Frauenheld, ewiger Zweifler. Und irgendwann auch Staatspräsident. Das Wichtigste war für ihn die Wahrhaftigkeit. Dafür legte er sich mit dem kommunistischen Regime an. Dafür ging er für Jahre ins Gefängnis. Ein historischer Held also, wie er im Buche steht - der sich aber nie wie einer gefühlt hat. Das Heldenspektakel mischt Fiktives mit Realem, Dokumentarisches mit Absurdem. Wann ist ein Held ein Held? Wie spricht man Václav denn nun richtig aus? Und was will die Sekretärin des Herrn Präsidenten eigentlich schon wieder in der Badewanne? In Google-Kalender eintragen Regie: Martin Becker