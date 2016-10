Deutschlandfunk 13:30 bis 15:00 Sonstiges Zwischentöne Musik und Fragen zur Person Merken Mit drei Jahren bestand er darauf, "King Kong" sehen zu dürfen, auf dem Schoß seiner Eltern, mit neun Jahren sah er den US-Blockbuster "Zurück in die Zukunft", von da an wusste Simon Brückner: Ich will Filme machen! Nicht der Spielfilm, sondern der Dokumentarfilm wurde dann sein Genre, im vergangenen Jahr gewann Simon Brückner mit "Aus dem Abseits" den ersten Preis beim Münchener DokFilmfestival. Den langen Weg bis zum Erfolg, seine aktuellen Projekte, das Ringen um Fördergelder und auch die stets prekäre Situation im deutschen Dokumentarfilm wird Simon Brückner in den "Zwischentönen" darstellen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Joachim Scholl Gäste: Gäste: Simon Brückner (Dokumentarfilmer)