Deutschlandfunk 11:30 bis 13:00 Sonstiges Sonntagsspaziergang Reisenotizen aus Deutschland und der Welt Rita und Rudi Schneider: Flüssiges Gold. Auf den Spuren der "Whiskey Row" durch Kentucky / Martina Zimmermann: Eine Taube namens Hubbel. Kulinarische Reise in das französische Städtchen Vienne / Gisela Jaschik: Der Schaalsee. Wo einst die deutsch-deutsche Grenze verlief / Sibylle Kölmel: "Da sah ich einen Schmetterling". Zu Besuch in der größten Faltersammlung in München Moderation: Antje Allroggen