Deutschlandfunk 06:10 bis 07:00 Sonstiges Geistliche Musik

Johann Sebastian Bach: "Wo soll ich fliehen hin". Choralbearbeitung BWV 694 (Ton Koopman, Orgel)

Dietrich Buxtehude: "Wo soll ich fliehen hin?". Kantate BuxWV 112 (La Capella Ducale; Musica Fiata)

Thomas Selle: "Lobet den Herrn in seinem Heiligthum" (Psalm 150) (Tölzer Knabenchor-Solisten; Musicalische Compagney)

Jan Pieterszoon Sweelinck: "Allein zu dir, Herr Jesu Christ". Choralvariationen PD 84 (Peter van Dijk, Orgel)

Johann Michael Bach: "Herr, wie sind deine Werke so groß und viel". Kantate (Gotthold Schwarz, Bass; Ingrid Schmithüsen, Sopran; Rheinische Kantorei; Das Kleine Konzert)