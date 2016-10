ORF 1 20:15 bis 21:46 Trickfilm The Lego Movie AUS, USA, DK 2014 Nach einer Vorlage von Dan Hageman, Kevin Hageman, Phil Lord, Christopher Miller 2016-10-03 10:35 Untertitel Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Lego stürmt Hollywood! Das Team von "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" schickt Durchschnittsbürger Emmet in den Kampf gegen einen bösen Tyrannen, der jegliche Kreativität ersticken will. Mitstreiter Batman startet bereits 2017 zur Fortsetzung des turbulenten Animationsabenteuers. Pointenreicher Spaß für Jung und Alt ist garantiert! Tag für Tag geht Emmet Brickowoski dienstbeflissen seiner Arbeit nach. Dies ändert sich schlagartig, als ihm das magische "Stück des Widerstands" in die Hände fällt. Die punkige Rebellin Wyldstyle hält ihn deshalb für den 'Besonderen', den lange ersehnten, prophezeiten Anführer gegen die pedantische Tyrannei von Lord Business. Streng nach Plan droht dieser das Baustein-Universum zusammenzukleben. Emmet und Wyldstyle stürzen sich in ein turbulentes Abenteuer und wollen die Kreativität ihrer Welt mit Superhelden wie Batman und Superman verteidigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Maren Rainer (Wyldstyle) Bernd Rumpf (Bad Cop) Benedikt Weber (Barry) David Nathan (Batman / Bruce Wayne) Joachim Tennstedt (C-3PO) Kaya Marie Möller (Einhorn-Kitty) Originaltitel: The Lego Movie Regie: Phil Lord, Chris Miller Drehbuch: Phil Lord, Chris Miller Kamera: Barry Peterson, Pablo Plaisted Musik: Shawn Patterson