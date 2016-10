Disney Channel 18:45 bis 19:15 Trickserie Phineas und Ferb Gedächtnis Ausfall / Babysitter Albtraum USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Mr. Fletcher fällt zufällig in einen Geheimschacht von Agent P's Komandozentrale und kriegt mit, dass Agent P ein Agent ist. Kurz darauf fällt er in die Gedächtnis Lösch Maschine. Monogram und Carl müssen nun versuchen sein Gedächtnis wiederherzustellen. Das dauert jedoch. Und damit niemand Wind davon bekommt, schleusen siein der Zwischenzeit einen Roboter in die Familie ein, der Mr. Fletchers Platz einnimmt, bis der echte wieder zurück ist. (b) Candace soll am Nachmittag auf Suzy aufpassen. Sie schiebt totale Panik und hat Angst, dass Suzy ihr das Leben zur Hölle machen wird. (a) Mr. Fletcher fällt zufällig in einen Geheimschacht von Agent P's Komandozentrale und kriegt mit, dass Agent P ein Agent ist. Kurz darauf fällt er in die Gedächtnis Lösch Maschine. Monogram und Carl müssen nun versuchen sein Gedächtnis wiederherzustellen. Das dauert jedoch. Und damit niemand Wind davon bekommt, schleusen sie in der Zwischenzeit einen Roboter in die Familie ein, der Mr. Fletchers Platz einnimmt, bis der echte wieder zurück ist. (b) Candace soll am Nachmittag auf Suzy aufpassen. Sie schiebt totale Panik und hat Angst, dass Suzy ihr das Leben zur Hölle machen wird. Als sie jedoch da ist, benimmt sie sich völlig normal. Und Suzy bringt Candace auch noch bei, wie man Brüder um den Finger wickelt. Als Jeremy am Nachmittag dann wieder auftaucht, taucht jedoch auch die alte Suzy auf, und kümmert sich um Candace. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Zac Moncrief, Jay Lender, Robert F Hughes, Dan Povenmire Drehbuch: Sherm Cohen, Chong Lee, Aliki Theofilopoulos, Antoine Guilbaud, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire