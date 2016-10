ORF 3 20:15 bis 22:40 Oper La Traviata 2016 Stereo 16:9 Merken Verdis Meisterwerk über die lebens- und liebeshungrige Kurtisane Violetta ist eine der erfolgreichsten Opern der Musikgeschichte: La Traviata - die "vom rechten Weg Abgekommene" - thematisiert die Utopie von der Liebe und ihr Scheitern an den Schranken des gesellschaftlichen Wertesystems. Im Théâtre antique d'Orange, das am besten erhaltene römische Theater in Europa und UNESCO Weltkulturerbe, bekommt der Zuschauer Dank der immer noch intakten, antiken Bühnenwand ein besonderes, akustisch seltenes Erlebnis. Das Theater, sanft in den Hügeln der südfranzösischen Stadt Orange gelegen, verspricht magische Opernabende und weiß sein Versprechen dank der romantischen "Joie De Vivre" Umgebung einzuhalten. Dirigent Daniele Rustioni, Inszenierung Louis Désiré, L'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine Mit Ermonela Jaho, Francesco Meli, Plácido Domingo Chorégies d'Orange 2016 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ermonela Jaho (Violetta Valéry) Francesco Meli (Alfredo Germont) Plácido Domingo (Giorgio Germont)