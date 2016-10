Disney Channel 22:25 bis 22:55 Comedyserie Roseanne Böser Finger! USA 1990 HDTV Merken Roseanne und Dan entdecken auf einem Klassenfoto ihrer Tochter Becky, dass ihre sonst so damenhafte Tochter eine anzügliche Geste mit dem Mittelfinger macht. Die Eltern wissen nicht so ganz genau, wie sie sich verhalten sollen. Stolz sind sie nicht auf ihre Tochter, aber sie wollen auch nicht reagieren wie ihre eigenen Eltern. Doch dann wird Roseanne wegen des Fotos zum Schuldirektor zitiert, und nun weiß Roseanne genau, wie sie sich diesem gegenüber verhalten wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roseanne Barr (Roseanne Conner) John Goodman (Dan Conner) Laurie Metcalf (Jackie Harris) Michael Fishman (D.J. Conner) Sara Gilbert (Darlene Conner) Alicia Goranson (Becky Conner) Natalie West (Crystal Anderson) Originaltitel: Roseanne Regie: John Whitesell Drehbuch: Don Foster, Joel Madison Kamera: Daniel Flannery Musik: Howard Pearl, Dan Foliart