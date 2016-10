Disney Channel 14:20 bis 14:50 Trickserie Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir Folge: 25 Aller Anfang ist schwer F, J, COR 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Nach der vermeintlichen Rettung durch Ladybug und Cat Noir verwandelt sich Ivan durch einen Wutausbruch erneut in Stoneheart, weil Ladybug ein Fehler unterlaufen ist. Das Akuma hat sich inzwischen fleißig vermehrt und Stoneheart bringt diese Kopien unter seine Kontrolle. Er entführt Chloé und Mylène und flüchtet, während Ladybug und Cat Noir ihm auf den Fersen sind. Es kommt zum Showdown auf dem Eiffelturm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miraculous Tales of Ladybug and Cat Noir Regie: Thomas Astruc Drehbuch: Thomas Astruc, Sébastien Thibaudeau