Disney Channel 09:55 bis 11:25 Trickfilm Pinocchio USA 1940 Dolby HDTV Weil sich der Holzschnitzer Gepetto so sehr einen Sohn wünscht, verwandelt eine Fee seine Marionette Pinocchio in eine lebende Puppe. Pinocchio kann sogar ein "richtiger" Junge werden, wenn er es schafft, tapfer, aufrichtig und selbstlos zu sein. Aber das wird Pinocchio nicht leichtgemacht, denn viele Abenteuer und Versuchungen warten auf ihn. Originaltitel: Pinocchio Regie: Ben Sharpsteen, Hamilton Luske Drehbuch: Ted Sears, Otto Englander, Webb Smith, William Cottrell, Joseph Sabo, Erdman Penner, Aurelius Battag Musik: Leigh Harline, Paul J. Smith