Disney Channel 08:25 bis 08:55 Trickserie Phineas und Ferb Campen mit Bigfoot / Die Baumhausvilla USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Phineas Familie besucht die Großeltern in ihrem Seehaus. Candace hasst die lauschige Natur und fühlt sich ein bisschen ausgestoßen, insbesondere, weil ihr Opa genauso verquer zu sein scheint, wie Phineas. Die Jungs hecken zusammen mit ihrem Großvater einen Streich aus. Sie wollen Candace die Existenz eines Bigfoot vorgaukeln... Phineas und Ferb überreden Candace, Baumhäuser zu bauen. Diese hat ausnahmsweise so richtig Spaß mit ihren Brüdern, obwohl nicht alles nach Plan läuft... Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Bobby Gaylor, Jeff 'Swampy' Marsh, Dan Povenmire Musik: Danny Jacob