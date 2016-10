ORF 3 00:20 bis 01:55 Thriller Zodiak - Der Horoskop-Mörder A, D 2007 2016-10-03 14:45 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kommissar Keller stößt in der Vergangenheit der Fischer-Hellwarths auf dunkle Geschäfte und Menschen mit Motiven, sich an ihnen zu rächen. Esther verschwindet spurlos. Felix Vogler entführt sie, um von den Fischer-Hellwarths die Freigabe seines Sohnes Adrian zu erpressen. Vogler behauptet, den Zodiak zu kennen. Ein weiteres Familienmitglied fällt dem Zodiak zum Opfer. DarstellerInnen: Alexandra Neldel (Esther), Fritz Karl (Anton Keller), Friedrich von Thun (Gabriel Fischer-Hellwarth), Bernhard Schir (Peter Fischer-Hellwarth), Pippa Galli (Barbara), Corinna Kirchhoff (Ursula Nentwig), Max Schmiedl (Spangemann), Claudia Mehnert (Marion Fischer-Hellwarth), Konstantin Reichmuth (Adrian), Ulli Maier (Elisabeth Hellwarth), Filip Peeters (Sebastian Heegert), Beate Maes (Juliane Heegert), Matthias Schloo (Robert Fischer-Hellwarth), Misel Maticevic (Mathias Vollmer), Claudia Mehnert (Marion Hellwarth), Hans Sigl (Felix Vogler), Miguel Herz-Kestranek (Georg Altenberg). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Esther Nentwig) Fritz Karl (Anton Keller) Friedrich von Thun (Gabriel Fischer-Hellwarth) Bernhard Schir (Peter Fischer-Hellwarth) Ulli Maier (Elisabeth Fischer-Hellwarth) Filip Peeters (Sebastian Heegert) Beate Maes (Juliane Heegert) Originaltitel: Zodiak - Der Horoskop-Mörder Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Eva Spreitzhofer Kamera: David Slama Musik: Stefan Bernheimer Altersempfehlung: ab 12

