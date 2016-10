ORF 3 22:40 bis 00:15 Western Der Kaiser von Kalifornien D 1936 Nach dem Roman "Das Gold" von Blaise Cendrars 2016-10-02 03:20 Stereo 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Luis Trenker in der Biografie des Schweizers Johann August Sutter, auf dessen Land erstmals Gold gefunden wurde, was den kalifornischen Goldrausch auslöste: Der Schweizer Johann August Suter flieht hochverschuldet nach Amerika. Nach Jahren vergeblicher Versuche, gelangt er in der Nähe von San Francisco tatsächlich wieder zu Wohlstand und Ansehen. Er kann seine Schulden bezahlen und holt seine Familie zu sich. Doch dann wird auf seiner Farm Gold gefunden. Suter kann die gierigen Massen nicht im Zaum halten und muss den Tod seiner Frau und seiner Söhne verkraften. Kurz darauf bricht in San Francisco ein Großfeuer aus, das auch Suters Farm bedroht. Bergfex Luis Trenker drehte diesen Abenteuerreißer, der ganz auf ihn zugeschnitten war, in Baden-Württemberg und Italien. Mit: Luis Trenker, Viktoria von Ballasko, Werner Kunig, Karli Zwingmann, Elise Aulinger, Paul Verhoeven, Bernhard Minetti. D, Western, 1936 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luis Trenker (Johann August Sutter) Viktoria von Ballasko (Anna Sutter) August Eichhorn (Ganove Harper) Reginald Pasch (Marshall) Luis Gerold (Ermatinger) Paul Verhoeven (Barmixer Billy) Bernhard Minetti (Fremder) Originaltitel: Der Kaiser von Kalifornien Regie: Luis Trenker Drehbuch: Luis Trenker Kamera: Albert Benitz Musik: Giuseppe Becce Altersempfehlung: ab 12