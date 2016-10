ORF 3 12:40 bis 14:10 Komödie Peter Voss, der Millionendieb D 1946 Nach einer Vorlage von E.G. Seeliger Stereo 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Leichtfüßige Kriminalkomödie unter Regie von Karl Anton, in der ein vermeintlicher Millionendieb um die Welt gejagt wird: Bankier van Geldern hat ein großes Problem, denn eine Kundin möchte schnellstens eine Million abheben, die er dummerweise verspekuliert hat. Um den drohenden Bankrott des Bankhauses abzuwenden, schlägt ihm sein Angestellter Peter Voss vor, er werde die nicht vorhandene Million "stehlen" und so lange auf der Flucht bleiben, bis bessere Aktienkurse die Auszahlung des Geldes ermöglichen. Eine wilde Verfolgungsjagd rund um den Globus nimmt ihren Lauf. Mit: Viktor de Kowa (Peter Voss), Karl Schönböck (Bobby Bodd), Else von Möllendorff (Polly Petterson), Hans Leibelt (Bankier von Geldern), Kurt Seifert (Petterson), Georg Thomalla (Flipp). D, Krimi-Komödie, 1945-1946 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viktor de Kowa (Peter Voss) Else von Möllendorff (Polly Petterson) Karl Schönböck (Bobby Dodd) Hans Leibelt (Bankier van Geldern) Kurt Seifert (Petterson) Fritz Kampers (Fritz Mohr) Georg Thomalla (Max Egon Flipp) Originaltitel: Peter Voss, der Millionendieb Regie: Karl Anton Drehbuch: Karl Anton, Felix von Eckardt Kamera: Eduard Hoesch Musik: Werner Schmidt-Boelcke, Friedrich Schröder Altersempfehlung: ab 12