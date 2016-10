ORF 2 12:30 bis 13:00 Magazin Orientierung Gegen Radikalisierung: Tunesien setzt auf Bildung und Aufklärung / Neue Tierethik: "Die Würde des Tieres ist unantastbar" / Philosophicum Lech: Nachdenken "Über Gott und die Welt" A 2016 2016-10-04 10:30 Stereo Untertitel 16:9 Merken Schwerpunkte des Religionsmagazins sind Berichte über die in Österreich aktiven Religionsgemeinschaften, österreichische Sozial- und Kirchenpolitik, religiöse Tendenzen und Ereignisse in Europa, "Spuren des Religiösen" in einer zusehends säkularisierten westlichen Welt sowie religiöse Hintergründe der politischen und sozialen Lage in Entwicklungsländern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Riedl-Daser Originaltitel: Orientierung