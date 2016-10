ORF 1 12:35 bis 12:55 Comedyserie The Big Bang Theory Lebe lang und in Frieden USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Eigentlich ist es Sheldon zutiefst zuwider, seinen Geburtstag zu feiern. Als Kind haben ihn die Freunde seiner Zwillingsschwester bei solchen Anlässen immer furchtbar aufgezogen. Im Alter von sechs Jahren hat er zum Beispiel den ganzen Tag auf das versprochene Erscheinen von "Bateman" gewartet, der aber nie aufgetaucht ist. Als Sheldon jedoch mitbekommt, wie wichtig es Amy wäre, dass er sich von seinen Freunden feiern lässt, stimmt er wohl oder übel zu und scheint dies auch nicht weiter bereuen zu müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Tara Hernandez Kamera: Steven V. Silver