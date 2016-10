Zee.One 22:00 bis 00:00 Actionfilm Zanjeer IND 2013 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vijay ist ein ebenso brutaler wie aufrichtiger Cop, der von einer indischen Stadt zur nächsten versetzt wird, um die härtesten Fälle der Polizei zu lösen. Das Trauma der grauenhaften Ermordung seiner Eltern verfolgt ihn nach wie vor, und nachts kann er nicht schlafen. In jedem einzelnen Traum sieht er nur eines: Einen Mann mit einem schwarzen Mantel auf einem weißen Ross, ein großes Tatoo auf dem rechten Arm. Dieser bricht bei seiner Familie ein, und bringt seine Eltern am Tag von Vijays Geburtstag um. Vijay weiß nicht mehr, ob dieser Traum den Tatsachen entspricht. Dafür ist alles schon zu lange her. Sein Onkel hat ihn statt seiner Eltern aufgezogen, war an seinen Geburtstag aber fast immer abwesend. Und Vijays neuer Fall ist auch noch besonders knifflig: Der Stadtrat wurde von unbekannten ermordet und verbrannt. An seiner geschundenen Leiche sind keine Spuren mehr festzustellen. Einzig die schöne Mala behauptet, die Tat gesehen zu haben. Sie beschuldig den Gansterboss Teja, der sie daraufhin verfolgt. Um sich zu schützen, bringt Vijay sie bei sich zu Hause unter. Mala mag Vijay, und bereitet eine kleine Feier für zwei anlässlich seines Geburtstags vor. Der verwirrte Vijay rastet wegen seines Geburtstagstraumas aus, und schreit Mala an. Diese beginnt zu weinen, und in einem hochemotionalen Moment erkennen beide, dass sie vielleicht doch für immer zusammengehören. Doch wer ist der geheimnisvolle Killer zu Pferde aus Vijays Traum? Und hat Mala mehr mit der Sache zu tun, als sie uns glauben machen will? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Priyanka Chopra (Mala) Sanjay Dutt (Sher Khan) Ram Charan (Inspector Vijay Khanna) Prakash Raj (Teja) Atul Kulkarni (Jaidev) Mahie Gill (Mona Darling) Originaltitel: Zanjeer Regie: Apoorva Lakhia Drehbuch: Apoorva Lakhia Kamera: Gururaj R. Jois Musik: Anand Raj Anand Altersempfehlung: ab 16