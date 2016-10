Schweiz 2 02:05 bis 03:50 SciFi-Film Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1 USA 2014 Nach einer Vorlage von Suzanne Collins Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) konnte von den Rebellen des zerstört geglaubten Distrikts 13 aus der Arena gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Das oberstes Ziel der Rebellen und ihrer Präsidentin Coin (Julianne Moore) ist es nun, schnellstmöglich sämtliche Distrikte für den alles entscheidenden Schlag gegen das Kapitol zu gewinnen. Zu diesem Zweck wollen sie Katniss als heldenhaft überhöhte Symbolfigur in Propagandavideos auftreten lassen. Doch sie schafft es nicht, sich mit dieser Rolle zu identifizieren. Daraufhin wird sie in ihren Heimatdistrikt geschickt, wo sie direkt mit der Zerstörung und ihrem Verlust konfrontiert wird. Zurück in Distrikt 13 wird Katniss Zeugin davon, wie Peeta (Josh Hutcherson) in einem Interview alle zu einem Waffenstillstand auffordert. Für die Rebellen wird er damit zum Verräter. Für Katniss ist klar, dass er von Präsident Snow (Donald Sutherland) unter Druck gesetzt wurde, um öffentlich diese Aussage zu machen. Aus Sorge um ihn, erklärt sich Katniss dazu bereit, die Rebellen unter dem Symbol des Spotttölpels (Mockingjay) anzuführen. Sie stellt aber die Bedingung, dass Präsidentin Coin alle Anstrengungen zur Rettung ihrer gefangenen Freunde aus dem Kapitol unternimmt und ihnen Straffreiheit gewährt. Daraufhin wird Katniss in den Distrikt 8 mitten ins Kampfgeschehen geflogen, wo ein Rebellen-Propagandospot, ein sogenannter Propo, gedreht werden soll. Dort angekommen besucht sie in Begleitung ihres treuen Freundes Gale (Liam Hemsworth), Oberst Boggs (Mahershala Ali) und dem Kamerateam um Cressida (Natalie Dormer) ein Behelfslazarett. Ein gefährliches Unterfangen, mitten in den Trümmern entgehen sie nur knapp einem Luftangriff des Kapitols. Das Lazarett wird zerbombt. Katniss ruft daraufhin eine wütende Kampfansage gegen Präsident Snow in die Kameras. Damit beginnt der Aufstand in mehreren Distrikten seine volle Kraft zu entfalten. Das Kapitol mobilisiert alle Propagandakräfte und lässt Peeta erneut als Aushängeschild gegen die Rebellen sprechen. Als nach einem verlustreichen Rebellenangriff die Stromversorgung im Kapitol ausfällt, scheint sich das Blatt endlich zu wenden. Doch wird es Katniss gelingen, ihre Freunde aus den Fängen von Präsident Snow zu befreien? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen) Josh Hutcherson (Peeta Mellark) Liam Hemsworth (Gale Hawthorne) Woody Harrelson (Haymitch Abernathy) Elizabeth Banks (Effie Trinket) Julianne Moore (President Alma Coin) Philip Seymour Hoffman (Plutarch Heavensbee) Originaltitel: The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 Regie: Francis Lawrence Drehbuch: Danny Strong, Peter Craig Kamera: Jo Willems Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12

