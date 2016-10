Schweiz 2 15:45 bis 18:15 Fußball Fussball: Super League, 10. Runde GC - Luzern 2016 Stereo Live HDTV Merken Das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften am 2. Spieltag der laufenden Saison konnte der FC Luzern in der heimischen "swissporarena" mit 4:3 für sich entscheiden. Jetzt haben die Zürcher Heimrecht. In der Vorsaison war die Bilanz der Zweikämpfe zwischen den beiden Klubs ausgeglichen: jeweils ein Sieg zu Hause und es kamen noch zwei Unentschieden hinzu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rainer M. Salzgeber