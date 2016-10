Schweiz 2 14:15 bis 15:45 Trickfilm Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman USA 2014 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Hund Mr. Peabody ist das wahrscheinlich aussergewöhnlichste Geschöpf in der Geschichte der Erde. Schon seit er ein Welpe war, fiel er durch seine Intelligenz auf. So fest er es auch versuchte, er passte einfach nicht zu den anderen Hunden. So kam es, dass niemand ihn im Tierheim adoptierte. Doch Peabody hielt die Schnauze hoch und widmete sein Leben der Wissenschaft, der Kultur und dem Leistungssport. Er entwickelte neue alternative Energien, sorgte für Frieden in Krisengebieten und erfand den Faustschlag. Doch nichts erfüllt ihn mit mehr Stolz als sein Adoptivsohn Sherman. Um diesen auf die Wunder des Lebens vorzubereiten, bereist er mit ihm in einer Zeitmaschine die Geschichte der Menschheit. So lernt Sherman aus erster Hand, wieso Marie-Antoinette vor der französischen Revolution für Unmut in der Bevölkerung sorgte. Doch die Zeitreisen sind nicht ganz ungefährlich. So sorgte ein Debakel der beiden dafür, dass der schiefe Turm von Pisa in seine ungünstige Lage geriet. Während der französischen Revolution verlor Mr. Peabody beinahe den Kopf. Glücklicherweise findet der clevere Hund aus jeder Krisensituation einen Ausweg. Doch auch die extravagantesten Erfahrungen können Sherman nicht auf den Schulalltag vorbereiten. Er wird seines Hundevaters wegen immer wieder gehänselt. Als er sich eines Tages gegen das Mobbing wehrt, wird Mr. Peabody zum Rektor der Schule zitiert. Weil sein Adoptivsohn seine Klassenkameradin Penny Peterson biss, soll ihm das Sorgerecht entzogen werden. Ein Hund könne niemals ein guter Stiefvater sein. Peabody will alles wieder ins Lot bringen und lädt die Petersons zum Abendessen ein. Doch als Sherman Penny imponieren will und sie ohne elterliche Aufsicht auf eine Zeitreise mitnimmt, bricht das Chaos erst recht aus. Mr. Peabody tritt als sprechender Hund bereits seit den 1950er-Jahren im US-Fernsehen auf. Er gab seinen Einstand in der Trickfilmserie "The Rocky and Bullwinkle Show". Dort trat er in den Segmenten "Peabody's Improbable History" auf, die noch heute auf YouTube die Runde machen. 2014 feierte er mit diesem Kinofilm aus dem Hause Pixar seine Rückkehr in die Popkultur. Kritiker hielten sich mit Lob nicht zurück. So schrieb Kino.de: "Mit seinen teils exzentrischen Figuren, dem Zeitreisemotiv und der Aufgabe, die Welt zu retten, erzählt er auch die Geschichte eines (fast) normalen Jungen mit all seinen Nöten mit der Schule und dem anderen Geschlecht und liefert dabei die eine oder andere unterhaltsame Geschichtslektion. Denn Humor ist Trumpf beim sympathischen Spass nach einer Zeichentrickserie." Dem Erfolg des Kinofilms ist es denn auch zu verdanken, dass Netflix seit 2015 eine Serie mit dem Duo produziert. SRF zwei zeigt "Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman" exklusiv in Zweikanalton deutsch/englisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Luisa Wietzorek (Penny Peterson) Christian Berkel (Mr. Peterson) Andrea Sawatzki (Mrs. Peterson) Matze Knop (Agamemnon) Hella von Sinnen (Miss Grunion) Originaltitel: Mr. Peabody & Sherman Regie: Rob Minkoff Drehbuch: Craig Wright Musik: Danny Elfman