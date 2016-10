Schweiz 1 04:30 bis 04:55 Dokumentation Wunder der Tierwelt - Füchse GB 2014 Stereo HDTV Merken Füchse gehören zu den erfolgreichsten Fleischfressern der Welt. Ihre Population steigt stetig, und ihr Verbreitungsgebiet dehnt sich immer weiter aus. Sie sind findig, schnell und anpassungsfähig - auf die sich ständig verändernden Lebensräume der Erde stellt sich ein Fuchs problemlos ein, denn seine Flexibilität ist legendär. Vor allem haben die Füchse Fähigkeiten entwickelt, mit denen sie sich deutlich von anderen Tieren abheben. Ihre aussergewöhnlich scharfen Sinne ermöglichen ihnen die Jagd bei Tag und bei Nacht, und ihre Intelligenz nützt ihnen bei der Nahrungssuche in jeder Jahreszeit. Und sie haben noch einen ganz besonderen Trumpf im Ärmel: Um die Trefferquote ihrer Beutesprünge zu erhöhen, richten sie die Sprünge nach dem Magnetfeld der Erde aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Wonder of Animals

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 475 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 275 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 205 Min. 25 Stunden

Drama

Sat.1 03:10 bis 05:20

Seit 105 Min.