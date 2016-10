Schweiz 1 21:40 bis 22:10 Reportage Reporter Die Nacherzieherin - Sefika Garibovic greift durch CH 2016 2016-10-02 04:05 Stereo HDTV Merken Sefika Garibovic bringt sogenannte Problemjugendliche wieder auf die richtige Bahn. Als Erstes werden alle anderen Therapien gestoppt, Medikamente wie Ritalin abgesetzt. Damit schafft sie sich in Fachkreisen keine Freunde. Doch Garibovic ist überzeugt: "Schwierigen Kindern und Jugendlichen fehlt es nicht an Therapien, sondern an Erziehung." Die Nacherzieherin ist streng. Und sie hat ein grosses Herz. Sie sieht sich als Anwältin ihrer Schützlinge, setzt sich bei Schulen und Behörden für sie ein. Im Gegenzug müssen sich die Jugendlichen in ihr strenges Regime einordnen. Dieses basiert auf einfachen, traditionellen Werten wie Anstand und Respekt. Die gebürtige Montenegrinerin nimmt auch die Eltern in die Verantwortung. Die Therapiesitzungen finden zu Hause bei den Familien statt. So bekommt Sefika Garibovic einen direkten Einblick in die Familienstrukturen. Und diese liegen meistens im Argen. Garibovic stellt die gesunde Hierarchie zwischen Eltern und Kindern wieder her. Beide Seiten müssen lernen, respektvoll miteinander umzugehen und sich auf Werte und Normen einigen. Das ist harte Arbeit. Die Erziehungsexpertin unterstützt die Familien dabei. Sie ist immer erreichbar, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Reporter Patrick Schellenberg begleitet Sefika Garibovic in ihrem konfliktreichen Arbeitsalltag. Er ist mit der Kamera dabei, wenn am Familientisch die Emotionen überkochen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reporter