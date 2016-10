Schweiz 1 18:15 bis 18:50 Reportage Nigelnagelneu CH 2016 2016-10-04 16:00 Stereo HDTV Merken Eine kleine enge Küche und eine massive holzige Eckbank bereitet der Familie Hohl Kopfzerbrechen. Die Küche und die Geräte sind noch in gutem Zustand. Caroline möchte am liebsten die Wand herausreissen, um die Küche zu vergrössern. Der eigentliche Essbereich könnte ins Nebenzimmer verlagert werden. Sie wünscht sich einen hellen modernen Tisch ohne die Holzverkleidung. Ihr Mann Roger ist davon nicht sehr begeistert. Doch von der Lösung des "Nigelnagelneu"-Teams ist die Familie Hohl hin und weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nigelnagelneu