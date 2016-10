Schweiz 1 14:10 bis 15:00 Dokumentation Rega 1414 - Hilfe naht CH 2016 Stereo HDTV Merken Suchaktion für Rega 10: Am Niesen hat sich ein Mann verlaufen. Er steckt in unwegsamem Gebiet fest. Pilot Rick Maurer und seine Crew können den unverletzten Wanderer orten und bringen ihn an der Winde in Sicherheit. Wie erleben Rega-Mitarbeitende solche Einsätze? Machen sie sich Gedanken über die Sorglosigkeit der Freizeitsportler? Die Jetcrew reist nach Venedig, um einen Patienten zu repatriieren, der fast ertrunken ist. Selbst für die erfahrene Flight Nurse Yvonne Horisberger ist das ein besonderer Einsatz. Sie begleitet den Mann auf einer Wasserambulanz zum Flughafen. Philipp Simmen ist nicht nur Jetpilot, er leitet auch ein Millionenprojekt zur Anschaffung von drei neuen Ambulanzjets. Beim Flugzeughersteller Bombardier in Kanada kann er den Rumpf der ersten neuen Rega-Maschine besichtigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rega 1414 - Hilfe naht