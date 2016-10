Sport1+ 14:25 bis 14:55 Motorsport VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 48. ADAC Barbarossapreis D Merken Auf der legendären Nordschleife am Nürburgring duellieren sich traditionell eine spannende Mischung aus Motorsport-Stars, Langstrecken-Spezialisten, Nordschleifen-Routiniers und hoffnungsvollen Nachwuchstalenten. Von Anfang April bis Ende Oktober stehen insgesamt zehn Langstreckenrennen über unterschiedliche Distanzen im Kalender. SPORT1 begleitet die komplette Saison der populärsten Breitensport-Rennserie Europas in Highlights. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Motorsport