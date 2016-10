Sport1+ 09:35 bis 11:20 Fußball Fußball - Allianz Frauen-Bundesliga SC Freiburg - 1. FFC Frankfurt, 4. Spieltag Merken Der Tabellendritte gegen den Tabellenvierten der Vorsaison am 4. Spieltag treffen in der Allianz Frauen-Bundesliga mit dem SC Freiburg und dem 1. FFC Frankfurt zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander. Die Badenerinnen ließen dem Team vom Main in der zurückliegenden Spielsaison keine Chance, beide Spiele entschieden sie für sich und ließen dabei keinen einzigen Gegentreffer zu. Eine einfach Partie dürfte es trotzdem nicht werden, stehen doch für den viermaligen Champions-League-Sieger aus Frankfurt mit Mandy Islacker und Saskia Bartusiak gleich zwei frischgebackene Olympia-Siegerinnen auf dem Feld. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie