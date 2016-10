BonGusto 22:25 bis 22:55 Magazin One Night Stand Glasgow Merken Schottland - das sind nebelige Hügel, Schottenröcke, Dudelsäcke und Wiesen voller Schafe. Nicht so in Annie Sibonneys schottischem ONE NIGHT STAND in Glasgow - denn da zeigen die Schotten, was wirklich Sache ist! Glasgow ist eher ein derber Zeitgenosse. Sowas wie ein fieser Kumpel, dessen schrägen Humor man nur mit einem guten Whisky ertragen kann. Begleiten Sie Annie auf ihrer Kultur- und Kneipentour bis zum Morgengrauen: Glasgow ist kein Traumprinz, aber als One Night Stand - einfach umwerfend! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Night Stand