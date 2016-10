BonGusto 20:35 bis 21:05 Magazin Catherines Genuss auf Italienisch Lieblingsessen IRL 2013 Merken Mit einigen Kniffen kreiert Catherine Fulvio eine besondere Lasagne und einen schnellen Apfelkuchen. Zudem wagt sie sich an einen alten Familienklassiker: Makkaroni mit Käse. Später gewinnt sie einen Einblick in die Fastfood-Welt Roms und trifft sich mit Mitgliedern des Carbonara-Clubs. Dann besucht sie ihre Freundin Simonetta und lernt einen rustikalen Ochsenschwanz-Eintopf kennen und lieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Catherine?s Italian Kitchen