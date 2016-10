BonGusto 14:40 bis 15:05 Unterhaltung Bill's Kitchen - Ein Australier in London Schweden GB 2013 Merken Für Bill, der in Australien aufgewachsen und mit einem Surfbrett groß geworden ist, ist Schweden wie ein anderer Planet. Dass dort minus 2 Grad recht mild sein sollen, ist für ihn eine sonderbare Vorstellung. Doch Skandinavien sorgt schon seit Jahren mit Weltklasse-Restaurants und besonderen Produkten in der Welt des Essens für Aufregung. Nun wird es Zeit für Bill, selbst in Erfahrung zu bringen, was es damit auf sich hat. Göteborg ist voller Restaurants und ein großartiger Ort, um einige traditionelle nordische Gerichte und Klassiker auf Bill'sche Art zuzubereiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bill?s Kitchen: Notting Hill