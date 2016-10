WDR 20:15 bis 21:45 Reportage Tierisch schön in der Eifel Unterwegs mit Simone Sombecki Erstes Ziel: der Rursee / Tuchmacherstadt Monschau / Besuch bei alten Bekannten / Am Lagerfeuer mit Tierfilmer Andreas Kieling D 2016 2016-10-03 09:40 Stereo Untertitel HDTV Merken Wald, Wasser, Wildnis und Wanderwege machen die Eifel zu einem idealen Ziel für einen (Kurz-)Urlaub - auch mit Hund. Moderatorin Simone Sombecki ("Tiere suchen ein Zuhause") und Autorin Inga F. Sprünken (sie schreibt Wanderführer für Hunde und "Hundemenschen") sind mit ihren Hunden Emile und Bijou unterwegs. Erstes Ziel: der Rursee. Stand-up-Paddling mit Hund macht Spaß und die Schiffstour ist für Vierbeiner kostenfrei. Der Abenteurer und Tierfilmer Andreas Kieling nimmt das Quartett mit durch die "wilde Eifel" und erzählt am Lagerfeuer von seinen Begegnungen mit Wölfen. Weitere Highlights: die Tuchmacherstadt Monschau, die Krimihauptstadt Hillesheim und eine Wanderung durch die Teufelsschlucht bei Echternach. Emotional wird es für Simone Sombecki, als sie alte Bekannte besucht - zwei- und vierbeinige. Zum Finale am Jugendstilkraftwerk Heimbach treffen sich viele Zuschauer der Sendung "Tiere suchen ein Zu-hause" mit ihren Lieblingen. Tuchmacherstadt Monschau Fachwerkhäuser, kleine Cafés und schmale Gassen mit Kopfsteinpflaster prägen die Altstadt von Monschau. Tuchmacher haben dem idyllischen Städtchen im 17. und 18. Jahrhundert Reichtum beschert. Den Luxus und Wohlstand des Rokoko kann man sich heute noch im "Ro-ten Haus" ansehen, wo Bijou und Emile der prächtigen Exponate wegen im Hof sicher "geparkt" werden. Beim abendlichen Besuch eines kultigen Braukellers sind die Hunde wieder mit dabei. Besuch bei alten Bekannten Simone Sombecki besucht alte Bekannte: Bianca, eine ehemalige Straßenhündin aus Sardinien, und ihr Frauchen Anja Reuter. Sie hatte den Herdenschutzhund-Mix in der Sendung "Tiere suchen ein Zuhause" gesehen und auf ihren Hof in Hümmel geholt. Amelie Borstentier sollte ein Spanferkel werden. Heute lebt die rosige Sau mit vielen anderen Tieren auf dem "Gnadenhof" von Dagmar Gießler in Daun - und hat sogar eine eigene Facebook-Seite. Am Lagerfeuer mit Tierfilmer Andreas Kieling Dichte Wälder prägen das Gebiet um Üxheim und Hümmel. Hier treffen die Urlauber den Abenteurer und Tierfilmer Andreas Kieling und seinen Hund Cleo. Gemeinsam wandern sie durch die "wilde Eifel". Und abends am Lagerfeuer erzählt Andreas Kieling von großen und kleinen Tieren, die er vor der Kamera hatte - und von Wölfen. Das größte europäische Rudel lebt in der Eifel: im Wolfspark an der Kasselburg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tierisch schön in der Eifel