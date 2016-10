WDR 18:15 bis 19:10 Magazin Tiere suchen ein Zuhause Tollwut-Quarantäne: Welpen in Einzelhaft / Falsch verstandene Tierliebe / Kostenfalle / Wohlüberlegt und gut geplant / Gesetzliche Bedingungen D 2016 2016-10-03 08:00 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Tollwut-Quarantäne: Welpen in Einzelhaft: Tierheime in NRW schlagen Alarm. Immer mehr Quarantäne-Stationen platzen aus allen Nähten. Der Grund sind Hundewelpen ohne Tollwutimpfung, die leichtfertig aus dem Ausland mitgebracht werden. Laut einer EU-Verordnung müssen Hunde, die nach Deutschland gebracht werden, über eine nachweisbare, gültige Tollwutimpfung verfügen. Wer einen jungen Hund nach Deutschland einführt, der nicht geimpft ist, oder bei dubiosen Händlern einen solchen Hund kauft, läuft Gefahr, dass der Hund vom Ordnungsamt beschlagnahmt und in eine Quarantäneeinrichtung gebracht wird. Je nach Alter und Herkunftsland (EU-Mitgliedsland oder Drittstaat) müssen sie dort vier bis fünf Monate untergebracht werden. Für die jungen Tiere kommt das einer Isolationshaft gleich. Falsch verstandene Tierliebe: Die Folgen sind fatal, denn die oft nur wenige Wochen alten Tiere befinden sich mitten in ihrer Prägungsphase. In dieser Zeit lernen sie normalerweise alles, was sie fürs Leben brauchen, wie beispielsweise den Umgang mit Artgenossen, aber auch die Prägung auf den Menschen. In der Quarantäne müssen die Welpen diese wichtige Phase ohne den Kontakt zu anderen Hunden und mit nur wenig Kontakt zu Menschen aushalten. Zudem sind ausgedehnte Spaziergänge im Wald oder Toben auf einer Wiese absolut tabu. Ihre Kindheit in einem gekachelten Zwinger zu verbringen, kann die Hunde für ihr späteres Leben entscheidend beeinträchtigen. Schwere Verhaltensstörungen können die Folge sein. Was gut gemeint war, als man den Welpen aus dem Urlaub mitnahm, vielleicht in der Absicht ihn von der Straße zu retten, endet dann oft in großem Leid für die jungen Tiere. Kostenfalle: Hinzu kommen die Kosten für die Quarantäneunterbringung und den Tierarzt, die vom Hundebesitzer getragen werden müssen. Da können schnell 800 bis 1.500 Euro zusammenkommen, in Einzelfällen sogar noch wesentlich mehr, wenn der Hund zusätzlich erkrankt. Da viele Halter sich dies aber nicht leisten wollen oder können, wird die Mehrheit der Hunde nie wieder aus dem Tierheim abgeholt und die Tierschutzvereine bleiben auf Hund und Kosten sitzen. Eine neue Familie für die dann oft verhaltensgestörten Hunde zu finden, erweist sich in der Regel als schwierig. Das Schicksal der Hunde wurde besiegelt, als sie im Ausland vermeintlich "gerettet" wurde. Wohlüberlegt und gut geplant: Einen Hund ungeimpft aus dem Ausland mitzubringen, sollte nie eine spontane Entscheidung sein, denn dies kann für das Tier schlimme Folgen haben. Wer einen Vierbeiner aus dem Ausland aufnehmen möchte, sollte Kontakt zu seriösen Tierschutzorganisationen aufnehmen, die sich genau darauf spezialisiert haben. Außerdem sollte vor Ort ein Tierarzt konsultiert werden, damit der Hund bei der Einfuhr alle nötigen Impfungen und Papiere besitzt. Da die Tollwutimpfung in der Regel 21 Tage vor Ausreise erfolgt sein muss, ist es sinnvoll, das Tier in einer Pension oder bei einem Tierschutzverein bis zur Ausreise unterzubringen. Gesetzliche Bedingungen: Seit dem 29. Dezember 2014 gilt: Wer einen Hund aus dem Ausland nach Deutschland mitbringt, egal ob privat oder kommerziell, muss dafür sorgen, dass das Tier im Ursprungsland eine gültige Tollwutschutzimpfung bekommen hat. Dies muss anhand gültiger Papiere nachweisbar sein. Zum Zeitpunkt der Impfung müssen die Welpen mindestens zwölf Wochen alt sein, der Impfschutz wird 21 Tage nach dem Impftermin wirksam. Erst danach, also erst nach der 15. Lebenswoche, dürfen Hundewelpen nach Deutschland transportiert werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Simone Sombecki Originaltitel: Tiere suchen ein Zuhause