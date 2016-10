WDR 16:10 bis 17:00 Show Paarduell Wer schlägt Gesthuysen und Plasberg? D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Mutige Paare fordern Moderatorin und Bestseller-Autorin Anne Gesthuysen und "hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg zum Duell. Moderiert von Jörg Pilawa, trifft das Journalisten-Ehepaar in einem spannenden Wissensduell Tag für Tag auf ein anderes Duo: Ehe- oder Liebespaar, prominent oder nichtprominent. Doch wer setzt sich durch? Für Anne Gesthuysen und Frank Plasberg geht es um die Ehre, für die Herausforderer um einige Tausend Euro. Beim "Paarduell" mit Moderator Jörg Pilawa treten Polizistin Gracia-Patricia und Partnerin Svea Walters aus Ratzeburg gegen Anne Gesthuysen und Frank Plasberg an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Pilawa Gäste: Gäste: Gracia-Patricia, Svea Walters Originaltitel: Paarduell