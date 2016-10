WDR 11:30 bis 13:00 Talkshow Kölner Treff D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Steffen Henssler: Steffen Henssler ist einer der populärsten und beliebtesten Fernsehköche, die Deutschland zu bieten hat. Spätestens seit dem Start von "Grill den Henssler" ist er landesweit bekannt. Da wundert es also kaum, dass neben seinem TV-Engagement und inzwischen vier Kochbüchern nun auch das dritte Live-Programm folgt, mit dem er auf Tour geht! Was die Besucher von "Henssler tischt auf" erwartet und warum er diesmal seine persönlichen Lieblingsgerichte verrät, das und mehr erfahren wir von Starkoch Steffen Henssler im "Kölner Treff". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bettina Böttinger Gäste: Gäste: Steffen Henssler (Fernsehkoch), Jasna Fritzi Bauer (Schauspielerin), Joachim Llambi (Tänzer), "Die Lochis" (Musikduo), Amelie Fried (Schriftstellerin) Originaltitel: Kölner Treff