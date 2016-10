WDR 10:05 bis 11:30 Oper Gianni Schicchi - Eine Oper von Giacomo Puccini E 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Puccinis komisches Meisterwerk, inszeniert von Filmlegende Woody Allen, mit niemand anderem als dem weltberühmten Plácido Domingo in der Titelrolle. Domingo, gefeierter Grandseigneur der Opernbühne und hochgelobter Generaldirektor der Los Angeles Opera, meistert den Wechsel zum Bariton mit Bravour, während Woody Allens komisches Talent in der Oper neue Höhen erreicht. Diese zwei haben sich wahrhaft gefunden; sie reißen ihr Publikum mit in eine grandiose Geschichte von Liebe, List und Verschwörung. Mit Gianni Schicchi eröffnete die LA Opera letzten September auch die Saison 2015/2016, die dreißigste in der Geschichte des Hauses. Die Produktion war zuerst ebendort 2008 zu sehen, reiste dann ins Teatro Real nach Madrid und kam nun nach Hause nach Los Angeles, neu einstudiert unter der Regie von Kathleen Smith Belcher - eine Heimkehr, die von Publikum und Kritikern mit Spannung erwartet wurde. Uraufgeführt wurde Puccinis dritter und letzter Teil des berühmten Trittico - nach einer Episode aus Dantes Göttlicher Komödie - an der Metropolitan Opera New York im Jahre 1918. Die Geschichte beginnt mit dem Tod eines Florentiner Patriarchen, der die Dreistigkeit besaß, sein Geld statt der gierigen Familie einem Kloster zu vermachen. Der clevere Gianni soll nun das Testament umschreiben zugunsten der Familie. Doch die ahnt nicht, dass Gianni seinen eigenen Plan verfolgt, um zwei jungen Liebenden aus der Klemme zu helfen. Als besonderen Leckerbissen präsentieren wir einen Blick hinter die Kulissen in Form eines 25-minütigen Dokumentarfilms über die Produktion. Maestro Spinelloccio (E.Scott Levin) Los Angeles Opera Orchester Grant Gershon, Dirigent Fernsehregie: Matthew Diamond In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Plácido Domingo (Gianni Schicchi) Andriana Chuchman (Lauretta) Meredith Arwady (Zita) Arturo Chacón-Cruz (Rinuccio) Greg Fedderly (Gherardo) Stacey Tappan (Nella) Craig Colclough (Simone) Originaltitel: Gianni Schicchi Regie: Matthew Diamond Musik: Giacomo Puccini