Tele 5 02:50 bis 04:22 Drama Der Mönch F, E 2011 Nach dem Buch von Matthew Gregory Lewis Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Spanien im frühen 18. Jahrhundert. Pater Ambrosio von den Kapuzinermönchen wurde einst als Findelkind vor der Klostertür gefunden und wird nun als tugendhaftester Geistlicher ganz Kastiliens von seinen Mitbrüdern wie von einer begeisterten Gemeinde ebenso verehrt wie gefürchtet. Da klopft in Gestalt eines geheimnisvollen Novizen das nackte Böse an die Tür und verdreht dem Tugendbold im Nu den Kopf. Bald schon stellt Ambrosio einem schönen Adelsfräulein nach und geht für seine Laster gar über Leichen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Vincent Cassel (Ambrosio) Déborah François (Valerio) Joséphine Japy (Antonia) Catherine Mouchet (Elvire) Jordi Dauder (Pater Miguel) Geraldine Chaplin (Äbtissin) Roxane Duran (Schwester Agnes) Originaltitel: Le moine Regie: Dominik Moll Drehbuch: Dominik Moll, Anne Louise Trividic Kamera: Patrick Blossier Musik: Alberto Iglesias Altersempfehlung: ab 16

