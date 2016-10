Tele 5 20:15 bis 21:50 Dokumentation OGOT - Old Guys On Tour D, E 2016 Stereo Merken In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Frederic Meisner, Jörg Draeger, Harry Wijnvoord, Björn-Hergen Schimpf, Karl Dall Originaltitel: OGOT - Old Guys On Tour