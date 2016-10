RTL II 18:00 bis 19:00 Dokusoap Mein neuer Alter D 2013 16:9 HDTV Live TV Merken Ein unverschuldeter Unfall und plötzlich ist das Auto Schrott. So passierte es Sabine. Zwar hat Sabine ein schriftliches Schuldeingeständnis des Unfallverursachers, doch wann und wie viel dessen Versicherung zahlt, ist nicht klar. Die 32-jährige Sabine hat sich erst kürzlich als Fotografin selbstständig gemacht und ihre Ersparnisse in eine Fotoausrüstung gesteckt. Nun hat sie kein Geld mehr für einen neuen Gebrauchtwagen, für die Fahrten zu ihren Shootings ist sie jedoch dringend auf ein Auto angewiesen. Sie bittet Kfz-Experte Det Müller um Hilfe. Er kennt die Abläufe und vermittelt zwischen der Versicherung, Gutachter und Rechtsanwalt. Und dann braucht Sabine ja noch einen neuen Alten, denn ihre berufliche Existenz hängt davon ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein neuer Alter