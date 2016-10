RTL II 10:00 bis 11:00 Mysteryserie X-Factor: Das Unfassbare Die Medaillen / U-Bahn ins Nirgendwo / Monster im Schrank / Der Mordprozess / Der Traktor USA 1997 Stereo Live TV Merken Die Medaillen - Der Bestattungsunternehmer Foster erhält einen Anruf von Mrs. Hannan, deren Gatte am folgenden Tag beigesetzt werden soll. Sie bittet Foster, die Beisetzung zu verschieben, da sie die Orden ihres Mannes, mit denen er unbedingt begraben werden wollte, nicht finden kann. Foster verspricht, sein Möglichstes zu tun - und geht mit seinem jüngsten Sohn und seiner Frau ins Kino. Kurz darauf klopft es an der Tür der Fosters: Ein alter Mann steht vor der Tür und bittet Adam Foster, den Verstorbenen noch einmal sehen zu dürfen, weil er die Orden dabei habe, die Mrs. Hannan so verzweifelt gesucht hat. Adam lässt den alten Mann schließlich in die Kapelle - und nachdem der eine kleine Ewigkeit darin verschwunden bleibt, macht Adam eine erschreckende Entdeckung... U-Bahn ins Nirgendwo - Nach langer Zeit wollen Anne und Al mal wieder einen gemütlichen Abend in der Stadt verbringen. Als sie in die U-Bahn steigen, wird ihnen schnell klar, dass irgendetwas nicht stimmt: Der Zug wird immer schneller ohne an einem Bahnhof zu halten. Noch dazu sind die beiden die einzigen Fahrgäste - abgesehen von einer seltsamen Gestalt im Smoking, die die beiden zunächst für einen Leichenbestatter halten. Als sie den Fremden fragen, ob der Zug in Melrose halte, antwortet der nur, dass der Zug nirgendwo halte. Dem Paar wird immer unheimlicher zumute, doch gerade, als sie in Panik geraten, hält der Zug an. Die beiden stellen fest, dass sie exakt dort wieder ausgestiegen sind, wo ihre Irrfahrt begann und sind froh, das seltsame Abenteuer überstanden zu haben. Aber als sie zu Hause ankommen, geht der mysteriöse Spuk erst richtig los... Monster im Schrank - Der kleine Danny Johnson wird von all seinen Freunden verspottet, weil er panische Angst vor Gespenstern hat und seit seiner frühesten Kindheit standhaft behauptet, in seinem Kleiderschrank hause ein Monster. Oft findet ihn seine Mutter, die ihm ebenso wenig glaubt wie all die anderen, unten in der Halle wieder und muss ihn mit Nachdruck ins Bett zurückbefördern. Sie versucht alles, ihn davon zu überzeugen, dass In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daphne Ashbrook (Daphne Ashbrook) Eric Christian Olsen (Eric Christian Olsen) Jazsmin Lewis (Jazsmin Lewis) John Furey (John Furey) Max Gail Jr. (Max Gail Jr.) Dwayne L. Barnes (Dwayne L. Barnes) Rance Howard (Rance Howard) Originaltitel: Beyond Belief: Fact or Fiction Regie: Martin Pasetta, Skip Schoolnik Drehbuch: David Bennett Carren, Lesley A. Gustat, Scott Peters Musik: Al Kasha, Dave Russo, Tim Simonec