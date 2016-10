RTL II 08:10 bis 09:05 Mysteryserie Warehouse 13 Das Spiel der Angst USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Überraschend ruft Sally Stukowski Steve und Artie bei einem verdächtigen Selbstmord zu Hilfe. Schnell stellen sie fest, dass ein Gemälde den Galeristen in den Tod getrieben hat und tauschen es mit Hilfe von Gutenbergs Kopierpapier gegen eine Fälschung aus. Doch Stukowski überrascht sie dabei und verschwindet mit dem echten Artefakt. Claudia wird zu Hilfe gerufen, denn Steve und Artie werden zu allem Überfluss auch noch von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Fargo, Claudias alter Freund aus Eureka, hat sich zusammen mit einem Kumpel mit Hilfe eines Tees aus Beatrix Potters Teekanne in sein neu entwickeltes Videospiel hineinversetzt. Das Spiel scheint leider die schlimmsten Ängste der Spieler zu verstärken. Claudia, Pete und Myka folgen ihm in das Spiel, das eine Mittelalter-Fantasy-Version von Warehouse 13 ist und sich als lebensgefährlich herausstellt. Claudia wird in einer beängstigenden Fantasie von ihrem Arzt in der Anstalt heimgesucht, der sie mit einer Elektroschock-"Behandlung" umzubringen droht. Erst als sie sich ihrer Angst stellt, kann sie sich retten. Nur knapp können sie Fargos Freund Jerry dazu bringen, sich seiner schlimmsten Angst zu stellen und endlich seiner Freundin - die Jerry im Spiel mit dem Tod bedroht - einen Antrag zu machen. Auch Steve und Artie kommen nochmal davon - Stukowski rettet sie vor der drohenden Verhaftung und gibt ihnen das Artefakt zurück. Aber irgendwas stimmt nicht und Artie hat eine dunkle Vorahnung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Genelle Williams (Leena) Saul Rubinek (Artie Nielsen) Joanne Kelly (Myka Bering) Eddie McClintock (Pete Lattimer) Allison Scagliotti (Claudia Donovan) Aaron Ashmore (Steve Jinks) Neil Grayston (Douglas Fargo) Originaltitel: Warehouse 13 Regie: Chris Fischer Drehbuch: Ian Stokes Musik: Edward Rogers Altersempfehlung: ab 16